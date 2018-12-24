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Роман Орещук: если бы Кокорин не исполнил это все, "Зенит" уже сейчас стал бы чемпионом

Известный российский агент Роман Орещук поделился мнением, кого "Зениту" нужно приобрести зимой.

"Как я понимаю, больших изменений в "Зените" не будет: только 2-3 трансфера. В Питере однозначно хотят купить левого защитника. Непонятно, что будет дальше с Кокориным. Если его скоро не выпустят, то команде нужен нападающий. Ну и, наверное, край, как минимум один. Вот три позиции, которые следовало бы укрепить питерцам.

Почему "Зенит" играл так прямолинейно с забросами вперёд? А кто же знал, что Кокорин такое исполнит? Когда он восстановился после травмы, "Зенит" мог играть и с Дзюбой, и без Дзюбы. Дриусси ещё не готов тащить команду за собой, он второй форвард. Если бы Кокорин продолжил играть, то "Зенит" уже сейчас, наверное, стал бы чемпионом", — цитирует Орещука "Спорт уик-энд".
Теги: Орещук Кокорин Зенит
Сегодня, 10:35
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(4)
#15  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:56)
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Болеет за:
«Зенит»
А что не так? Кокоша команду подставил, факт..когда выходил, игра была другая. Дзюба сдулся-тоже факт...кто заставлял Паредеса красные набирать или два великих Смольников и Мевля...вот они минус 10 очков даже при такой игре...И даже при таком раскладе мы впереди всех...вопрос: тогда во что Вы все играете и кому в пользу перерыв в чемпионате?...а там посмотрим.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#14  Сибирячок   (Сегодня, 11:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
бред.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#13  Saveger  СПб (Сегодня, 11:51)
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Болеет за:
«Зенит»
Семак что, совсем не знает, что с Полозом делать?! Зачем было его отдавать, уму не приложу. На замену Кокорину\Дриусси - самое то что надо. А из паспортистов - вообще вариант, близкий к оптимальному


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#12  Borg  Burg (Сегодня, 11:39)
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online

Да да. Если бы не какшкин срок- Зениту можно было уже сейчас вручать золотые медали)) Ибо- без вариантов. Орещуку больше не наливать. У него походу НГ уже идет полным ходом.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#11  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:20)
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А если бы питерские не затащили во второстолицу "достояние", то Зина на Петровиче до сих пор бороздила бы пердив, вспенивая мутную водичку.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#10  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:19)
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Болеет за:
«Зенит»
На мой взгляд, Орещук точно указал на те позиции в Зените, которые требуют укрепления. Америку, конечно, не открыл. Это и так очевидно. Не понимаю злобную реакцию двух Александров на высказанное им ВСЕГО-ТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!! о чемпионстве Зенита. "Стал бы чемпионом" или не стал не знаю. Но то, что игра Зенита в отсутствие Кокорина много потеряла, это факт. А Александру с Кубани хотел бы сказать, что сравнивать значение Кокорина для Зенита и Мамаева для Краснодара, на мой взгляд, неправильно. Зенит действительно лишился основного напа (Дзюба после ЧМ сильно сдал и травмировался, как и почти все другие игроки сборной, Дриусси, согласен с Орешкиным, "ещё не готов тащить команду за собой, он второй форвард", а Заболотный точно не уровень команд первой пятерки, а может быть и десятки ЧР). А в Краснодаре кроме Мамаева полный комплект играющих полузащитников, что и показали последние матчи.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#9  metis  Riga (Сегодня, 11:19)
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Болеет за:
«Зенит»
Согласен, и от сюда вопрос кому это выгодно?


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Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#8  Apant1   (Сегодня, 11:10)
  • +1
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Отсутствие Кокорина никак не объясняет примитивную, прямолинейную игру
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#7  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:05)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
если бы у бабушки была бы борода-
бабка с децтва за зенит болела бы тогда.
а поскольку бороды у бабки всё же нет-
бабка тупо долбит клювом крышу на обед.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#6  Городовой  Россия (Сегодня, 10:59)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
С Кокориным естественно в атаке появилось бы усиление.Тем более по тем матчам,что он провел игрок был в отличной форме.Надо же так клуб подставить.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#5  Gor68  г.Чехов Московской обл. (Сегодня, 10:52)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Роль личности в истории явно преувеличена. wink
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#4  dreamcatcher   (Сегодня, 10:50)
  • +1
  •  (1)
online

Кокорин отсидит пол-года, то бишь шесть месяцев. Потом выпустят, как отбывшего срок. Так что с талой водой вернется. К последнему туру форму наберет.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#3  Батька   (Сегодня, 10:50)
  • -1
  •  (7)

Уже бы дали медали 100% ... у питерских так повелось они всегда медали получают в начале чемпионата ... а потом когда всем вручают в мае они снимают тренера !
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#2  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 10:49)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
шизофренические бредни неадеквата
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#1  сын кубани  краснодар (Сегодня, 10:46)
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Краснодар»
АНАЛитег херов, а Мамаев где играл, не в коменде преследователе случайно?


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
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