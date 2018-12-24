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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Краснодар" украсил стадион и прилегающий к нему парк (видео)
Пресс-служба "Краснодара" в официальном youtube-канале клуба опубликовала новое видео.
В ролике демонстрируется новогоднее оформление домашнего стадиона "быков", а также парка, прилегающего к территории арены.
В ролике демонстрируется новогоднее оформление домашнего стадиона "быков", а также парка, прилегающего к территории арены.
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