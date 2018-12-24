"Краснодар" украсил стадион и прилегающий к нему парк (видео)

Пресс-служба "Краснодара" в официальном youtube-канале клуба опубликовала новое видео.В ролике демонстрируется новогоднее оформление домашнего стадиона "быков", а также парка, прилегающего к территории арены.