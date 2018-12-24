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"Краснодар" украсил стадион и прилегающий к нему парк (видео)

Пресс-служба "Краснодара" в официальном youtube-канале клуба опубликовала новое видео.

В ролике демонстрируется новогоднее оформление домашнего стадиона "быков", а также парка, прилегающего к территории арены.

Теги: Краснодар
Сегодня, 11:35
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#1  ra6afb  cт.Новощербиновская (Сегодня, 11:49)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
класс!


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Alex
Регистрация: 26.01.2009 [жалоба]
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