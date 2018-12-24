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Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился мнением о нападающем "Зенита" Антоне Заболотном.

"Трансфер Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте". Манчини посещал почти каждый домашний матч "Тосно". Просто потому что наши с "Зенитом" игры разводили на разные дни. Вот и присмотрел.

Антона выделяет огромное желание. Ему просто нужно больше давать играть. Тяжело забивать по три мяча, если выходишь на 15 минут. Тем более при таком давлении, какое есть в "Зените". Но Черчесов же не просто так его вызывает.

Три его главных качества? Первое – работоспособность и отдача. Второе – уровень единоборств. Если нужно прессинговать, он будет это делать. И третье – степень ответственности. Что скажешь, то человек и будет выполнять. Насмешки? Над Дзюбой тоже смеялись – и кем он стал?" – сказал Парфенов.

"Чемпионат"
Теги: Парфенов Дзюба Заболотный
Сегодня, 11:42
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#3  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:00)
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Болеет за:
«Зенит»
В точку, Заболотному прет по жизни...такая Большая Башка из Кремниевой долины...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 11:48)
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Болеет за:
«Зенит»
Заболотный это только под навал на десять минут в конце встречи.Толку от прессинга если нет скорости,от отдачи если нет техники попасть в пустые,и игры головой коли почти постоянно в штрафной данный игрок залезает во вне игры.Как игрок на матчи ненужные и выходы минут на десять под навесы или дать отдохнуть нормально,на большее смысла нет.При Манчини после травмы Кокоры он все матчи в старте играл,целый гол забил,да уж и правда тяжело за целый круг целый гол забить.Можно оставить только под навал,правда и в нем толку от него никакого.Считай только с Динамо Минск и Мольде и сработало,а вот в чемпе абсолютно бесполезен в плане кпд.Даже не вспомню моментов у него.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 11:45)
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Болеет за:
«Спартак»
Прессинговать,работать,высокая степень ответственности????Ну а самое главное-то наверное забивать!Вот в Краснодаре есть такой футболист Шапи,выходит на 10-15 минут и успевает забивать без всякой ответственности!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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