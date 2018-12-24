Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов поделился мнением о нападающем "Зенита" Антоне Заболотном."Трансфер Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте". Манчини посещал почти каждый домашний матч "Тосно". Просто потому что наши с "Зенитом" игры разводили на разные дни. Вот и присмотрел.Антона выделяет огромное желание. Ему просто нужно больше давать играть. Тяжело забивать по три мяча, если выходишь на 15 минут. Тем более при таком давлении, какое есть в "Зените". Но Черчесов же не просто так его вызывает.Три его главных качества? Первое – работоспособность и отдача. Второе – уровень единоборств. Если нужно прессинговать, он будет это делать. И третье – степень ответственности. Что скажешь, то человек и будет выполнять. Насмешки? Над Дзюбой тоже смеялись – и кем он стал?" – сказал Парфенов.