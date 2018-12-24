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Букмекеры сильно понизили коэффициенты на возможный тюремный срок для Кокорина и Мамаева

Аналитики букмекерских контор обновили линию на будущее Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Сразу после задержания эксперты сомневались, что футболисты могут получить реальные сроки. Тюремное заключение для Кокорина оценивалось коэффициентом 7.00, для Мамаева — 6.00. Сейчас на реальный срок для Кокорина можно поставить уже за 3.20. Если в тюрьму отправится Мамаев, сыграет ставка с коэффициентом 4.50.

Шансы футболистов отделаться условными сроками котируются за 1.95. Если же игроки будут оправданы, сыграют ставки 2.25 (Кокорин) и 1.95 (Мамаев).

Сейчас Кокорин и Мамаев готовятся сыграть в футбольном матче между командами заключенных и охранников "Бутырки".

Sport24
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 13:41
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9
(3)
#9  Hank Moody  Россия (Сегодня, 14:47)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: tiki
да это понятно
просто низко это...ну на такое ставить
но это сугубо мое мнение

А когда это мнение простого человека волновало тех,кто на этих людях наживаются?


--------------------
Боже,
Сколько правды в глазах государственных шлюх!
Боже,
Сколько веры в руках отставных палачей!
ДДТ
Регистрация: 4.05.2015 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 14:25)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Я бы на реальный срок - 1.1 поставил...

Для всей компашки.


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 14:11)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ипать дурдом flushed


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 13:57)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
вот что за люди....даже на этом ставки принимают
ну нет тут спорта...
интересно.может и есть ставки из серии "выйдет ли Петров на работу в понедельник" ?

Петров только в связке с Бошировым идёт.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 13:53)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: tiki
да это понятно
просто низко это...ну на такое ставить
но это сугубо мое мнение

Ну у каждого свое понятие "совесть", вот для меня было дико увидеть ставку что-то вроде "объединятся ли Кореи до 2030 года". Это значит поставь деньги сегодня и забудь до 2030 года, а к тому моменту и конторы уже не будет.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#4  tiki  Москва (Сегодня, 13:49)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lord
Цитата: tiki
вот что за люди....даже на этом ставки принимают
ну нет тут спорта...
интересно.может и есть ставки из серии "выйдет ли Петров на работу в понедельник" ?

Как в рекламе "Ставки на спор" "Спорили и будут спорить" Спорт - это одна из разновидностей ставок только и всего....

да это понятно
просто низко это...ну на такое ставить
но это сугубо мое мнение


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#3  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:47)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
вот что за люди....даже на этом ставки принимают
ну нет тут спорта...
интересно.может и есть ставки из серии "выйдет ли Петров на работу в понедельник" ?

Как в рекламе "Ставки на спор" "Спорили и будут спорить" Спорт - это одна из разновидностей ставок только и всего....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#2  tiki  Москва (Сегодня, 13:43)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
вот что за люди....даже на этом ставки принимают
ну нет тут спорта...
интересно.может и есть ставки из серии "выйдет ли Петров на работу в понедельник" ?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 13:43)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Все признаки договорняка налицо


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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