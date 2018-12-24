Букмекеры сильно понизили коэффициенты на возможный тюремный срок для Кокорина и Мамаева

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:16
Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение
Директор "Витесса" - о Караваеве: чтобы его отпустить, мы должны получить очень щедрое предложение
12:51
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
Источник: "Ювентус" предложил Аарону Рэмзи 10 млн евро в год, это вторая по величине зарплата в клубе после Роналду
12:23
Впервые за 8 лет приз лучшему игроку Армении выиграл не Мхитарян. Победителем стал Маркос Пиззелли
Впервые за 8 лет приз лучшему игроку Армении выиграл не Мхитарян. Победителем стал Маркос Пиззелли
12:12
Дмитрий Назаров: Каррера после двух-трех побед подряд просто переставал здороваться с игроками (27)
Дмитрий Назаров: Каррера после двух-трех побед подряд просто переставал здороваться с игроками (27)
12:01
"Я не обезьяна" - Это'О, Умтити, Балотелли и Виейра приняли участие в съемках фильма о расизме (10)
"Я не обезьяна" - Это'О, Умтити, Балотелли и Виейра приняли участие в съемках фильма о расизме (10)
11:42
Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте" (6)
Парфенов: переход Заболотного в "Зенит" – из серии "оказался в нужное время в нужном месте" (6)
10:54
Владелец "Стяуа" пообещал уволить тренера за отказ делать замены по его требованию - тренер уволился сам (3)
Владелец "Стяуа" пообещал уволить тренера за отказ делать замены по его требованию - тренер уволился сам (3)
09:29
Адриен Рабьо в ближайшие дни подпишет контракт с "Барселоной" и получит подписной бонус в 10 млн евро (1)
Адриен Рабьо в ближайшие дни подпишет контракт с "Барселоной" и получит подписной бонус в 10 млн евро (1)
09:06
"Монако" проиграл 9 из последних 12 матчей в лиге 1. Столько же поражений было в предыдущих 73 играх
"Монако" проиграл 9 из последних 12 матчей в лиге 1. Столько же поражений было в предыдущих 73 играх
08:58
Тибо Куртуа - о Кейлоре Навасе: всегда неприятно сидеть на лавке, тем более тем, кто трижды выигрывал ЛЧ
Тибо Куртуа - о Кейлоре Навасе: всегда неприятно сидеть на лавке, тем более тем, кто трижды выигрывал ЛЧ
00:20
Во вратаря "Аякса" бросили петарду (3)
Во вратаря "Аякса" бросили петарду (3)
Вчера, 23:38
Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка" (6)
Дмитрий Назаров: 99 процентов не знают, что такое ОПГ "Ромашка" (6)
Вчера, 23:30
"Райо Вальекано" победил "Леванте"
"Райо Вальекано" победил "Леванте"
Вчера, 22:37
Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед" (14)
Генеральный директор "Чертаново": 20 января Пиняев опять поедет в "Манчестер Юнайтед" (14)
Вчера, 22:03
"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер" (2)
"Реал" назвал условие, при котором отпустит Модрича в "Интер" (2)
Вчера, 21:45
"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"
"Бордо" сыграл вничью с "Амьеном"
Вчера, 21:34
"Галатасарай" готов предложить контракт Рибери
"Галатасарай" готов предложить контракт Рибери
Вчера, 20:57
"Тоттенхэм" в гостях забил шесть голов в ворота "Эвертона" (1)
"Тоттенхэм" в гостях забил шесть голов в ворота "Эвертона" (1)
Вчера, 20:34
Франк де Бур возглавил американский клуб
Франк де Бур возглавил американский клуб
Букмекеры сильно понизили коэффициенты на возможный тюремный срок для Кокорина и Мамаева
Аналитики букмекерских контор обновили линию на будущее Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Сразу после задержания эксперты сомневались, что футболисты могут получить реальные сроки. Тюремное заключение для Кокорина оценивалось коэффициентом 7.00, для Мамаева — 6.00. Сейчас на реальный срок для Кокорина можно поставить уже за 3.20. Если в тюрьму отправится Мамаев, сыграет ставка с коэффициентом 4.50.
Шансы футболистов отделаться условными сроками котируются за 1.95. Если же игроки будут оправданы, сыграют ставки 2.25 (Кокорин) и 1.95 (Мамаев).
Сейчас Кокорин и Мамаев готовятся сыграть в футбольном матче между командами заключенных и охранников "Бутырки".
Sport24
Сразу после задержания эксперты сомневались, что футболисты могут получить реальные сроки. Тюремное заключение для Кокорина оценивалось коэффициентом 7.00, для Мамаева — 6.00. Сейчас на реальный срок для Кокорина можно поставить уже за 3.20. Если в тюрьму отправится Мамаев, сыграет ставка с коэффициентом 4.50.
Шансы футболистов отделаться условными сроками котируются за 1.95. Если же игроки будут оправданы, сыграют ставки 2.25 (Кокорин) и 1.95 (Мамаев).
Сейчас Кокорин и Мамаев готовятся сыграть в футбольном матче между командами заключенных и охранников "Бутырки".
Sport24
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.