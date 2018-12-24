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Владимир Быстров: "Спартак" из-за своих скандалов сам отвалится от чемпионской гонки

Экс-полузащитник "Спартака" Владимир Быстров считает, что скандалы вокруг команды помешают красно-белым бороться за чемпионство в текущем сезоне.

"Спартаку" придется тяжелее остальных претендентов, поскольку все эти скандалы, интриги, расследования не идут на пользу, мешают работе нового главного тренера. Ничего хорошего в подобной атмосфере "Спартаку" не светит, он сам отвалится от чемпионской гонки", - приводит слова Быстрова "Спорт день за днем".
Теги: Спартак Быстров
Сегодня, 13:45
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#8  m7_rf7   (Сегодня, 16:10)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Крысеныш вылез.


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После угроз Глушакова в адрес жены задумываюсь сменить аватарку.
Регистрация: 7.07.2018 [жалоба]
#7  Realist2000   (Сегодня, 15:17)
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  •  (3)

Показательно представили - экс-игрок Спартака,престиж превыше всего.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#6  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:00)
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online

Цитата: Сибирячок
ты сам давно уже от футбола отвалился

как раз из-за интриг и прочего..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#5  МАРТ  тюмень (Сегодня, 14:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Свиньи навалят кучу и отвалятся

..Голубь...тебе какое в ....опу дело? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#4  XERX  - (Сегодня, 14:16)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Прав Вовка!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 14:15)
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Свиньи навалят кучу и отвалятся

Тебе на голову? Может забьёмся, что Спартак до последнего тура будет претендовать на золото?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  utekay  Россия (Сегодня, 14:10)
  • -8
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online
Болеет за:
«Зенит»
Свиньи навалят кучу и отвалятся


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 13:59)
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Прогнозист, ты сам давно уже от футбола отвалился. Прогнозируй свой Синит.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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