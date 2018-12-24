Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Источник: "Спартак" интересуется 22-летним нападающим сборной Болгарии

Нападающий софийского ЦСКА Кирил Десподов может продолжить карьеру в России.

По информации болгарского портала Sportal.bg, московский "Спартак" рассматривает 22-летнего болгарского форварда как замену Луису Адриано, который с высокой долей вероятности покинет красно-белых.

Сообщается, что ЦСКА хочет получить за своего игрока 4 миллиона евро. В нынешнем сезоне на счету Десподова 8 голов в 16 матчах чемпионата Болгарии. Всего в 79 матчах за ЦСКА нападающий забил 24 гола и сделал 26 голевых передач.

Теги: Спартак
Сегодня, 14:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
9
(3)
#9  Avtokrat   (Сегодня, 16:06)
  • 0
  •  (0)
online

Опять слухи понеслись.
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
#8  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 16:03)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
может лучше Барсова из Сочи взять !? дешевле будет и свой!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#7  CSKA_Best   (Сегодня, 15:43)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Sergey Nasirov_2
Он_вам_не_димон,
nado brat! vozrast i statistika ochen xoroshaya!

не пиши па англиски
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
#6  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 15:30)
  • -2
  •  (4)

Он_вам_не_димон,
nado brat! vozrast i statistika ochen xoroshaya!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 15:10)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а 22-летний интересуется спартаком?)


--------------------
путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 14:53)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: anonymous
хмм, бразилец за 7 лямов, который и 1.5 не стоит, болгар за 4 ляма, котрый и 2ух не стоит, узнаю Спартак

Новый год же на носу, а бабло еще не распилено. Ну хоть молодых берут, а не старперов. Может потом и окупятся...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#3  Borg  Burg (Сегодня, 14:53)
  • +1
  •  (7)

Уровень болгарского чемпа очень низок. Стат хорошая, но и Миланов был в Болгарии суперзвездой, самым перспективным игроком страны.А в ЦСКА даже на лавке не удержался.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#2  MAG554  UdSSR (Сегодня, 14:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
конкурент Фернандо по штрафным ))
My Webpage
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#1  anonymous   (Сегодня, 14:35)
  • -2
  •  (16)

хмм, бразилец за 7 лямов, который и 1.5 не стоит, болгар за 4 ляма, котрый и 2ух не стоит, узнаю Спартак smile
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.