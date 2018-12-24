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Агент: Краневиттер не говорил о том, что хочет покинуть "Зенит"

Агент полузащитника "Зенита" Матиаса Краневиттера Эрнан Берман сообщил, что его подопечный не хочет перейти в другую команду.

Ранее в аргентинском издании Iamnoticias появилось интервью Краневиттера, в котором он рассказал, что подумывает об уходе из "Зенита" из-за недостатка игровой практики.

"Сказанное в интервью – неправда. Матиас такого не говорил", - цитирует агента РИА Новости.
Теги: Краневиттер Зенит
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