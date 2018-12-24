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Виктор Васин с середины октября дважды тестировался РУСАДА

Защитник ЦСКА и сборной России Виктор Васин с середины октября дважды проходил тестирование Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Это следует из декабрьского отчета о допинг-тестировании, предоставленного РУСАДА.

Напомним, футболист восстанавливается после тяжелой травмы.

ТАСС
Теги: Васин ЦСКА
Сегодня, 16:32
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