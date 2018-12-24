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Станислав Черчесов: если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что юмор нападающего Артема Дзюбы помогал ему на на чемпионате мира чувствовать себя более комфортно.

Сборная России, напомним, дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии.

– Если бы не юмор Дзюбы, то…

– …я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.

RT
Теги: Черчесов Дзюба Сборная России
Сегодня, 17:25
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