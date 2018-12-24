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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Станислав Черчесов: если бы не юмор Дзюбы, я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что юмор нападающего Артема Дзюбы помогал ему на на чемпионате мира чувствовать себя более комфортно.
Сборная России, напомним, дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии.
– Если бы не юмор Дзюбы, то…
– …я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.
RT
Сборная России, напомним, дошла до четвертьфинала, где проиграла Хорватии.
– Если бы не юмор Дзюбы, то…
– …я бы не так комфортно чувствовал себя на чемпионате мира по футболу.
RT
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