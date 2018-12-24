Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Лучшим футболистом ЦСКА в декабре признан Федор Чалов

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим футболистом команды в декабре.

Чалов сыграл во всех трех встречах армейцев на этом отрезке, забил в ворота "Реала" в Лиге чемпионов и был признан лучшим по итогам матча на в Мадриде.

Теги: Чалов ЦСКА
Сегодня, 19:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.