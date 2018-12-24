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Александр Головин встретился с маленькими болельщиками "Монако" (видео)

Полузащитник "Монако" Александр Головин встретился с юными болельщиками команды.

Встреча прошла в клубном доме "Монако" после победы монегасков над "Лорьяном" (1:0) в 1/8 финала Кубка Франции.

Теги: Головин Монако
Сегодня, 19:35
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