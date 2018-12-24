Александр Головин встретился с маленькими болельщиками "Монако" (видео)

? Noel des enfants Abonn?s Kids et leurs familles au Club House de l’AS Monaco le soir du match face au FC Lorient ???



? https://t.co/zoWX7Fzqic pic.twitter.com/ce7TfiK2HL — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) December 24, 2018

Полузащитник "Монако" Александр Головин встретился с юными болельщиками команды.Встреча прошла в клубном доме "Монако" после победы монегасков над "Лорьяном" (1:0) в 1/8 финала Кубка Франции.