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Футбольный клуб "Крылья Советов" предлагает Жозе Моуриньо вакансию водителя автобуса.

ПФК №Крылья Советов" предлагает Жозе Моуриньо стать водителем автобуса.

Условия: зп 25 000 рублей, соцпакет, клубная экипировка, ГСМ.

Теги: Моуриньо Крылья Советов
Вчера, 23:23
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(2)
#5  бородач  счётная палата (Сегодня, 01:02)
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Болеет за:
«Динамо» М
Он вас сам купит и пол города в придачу ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#4  ржд гуд  саратов (Сегодня, 01:01)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
А Жозе, бедняга, даже и не подозревает о существовании такого клуба-"работодателя"!
Аффтора этой ослоумной предновогодней шутки - в студию!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#3  Он Самый   (Сегодня, 00:13)
  • +1
  •  (1)

Ну на пoдъёб,надо так же отвечать!
Ответ Моуриньо -КС:
25 000 руб ??? А у вас есть такие деньги ,чтобы платить мне?
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
#2  Borg  Burg (Вчера, 23:31)
  • +1
  •  (3)
online

Типо "пошутили". Еще один клуб олигофренов. Дорогой самтака идут , чмошники.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#1  DimonYA  Одинцово (Вчера, 23:28)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
идиоты ) где Жозе и где Крылья
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
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