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Илья Геркус - о Кокорине и Мамаеве: не дай бог подобное произошло бы в "Локомотиве"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в эфире-шоу Марии Командной поделился мнением об аресте Кокорина и Мамаева.

"Как бы отреагировал, если бы подобное произошло в "Локомотиве"? Да не дай бог, не дай бог! Не хотел бы, чтобы такое случилось. Тяжёлая ситуация, никому не пожелаешь.

Сейчас решением ситуации занимается не футбольное сообщество. Это ушло в судебную систему, и какой-то выход из этого получится. Уроки из этого будут извлечены для всех. Ребятам надо намного тщательнее себя контролировать, даже когда они отдыхают или когда выпили. Всякое случается, мы все живые люди, но они всё равно звёзды. Любая их оплошность будет востребована.

До какой-то степени это показательный процесс. Это прецедент, поэтому и суд находится в затруднительном положении. Возможное наказание достигает огромного диапазона: от тюремного заключения на большой срок до небольшого ареста и штрафа. И суду придётся принять решение.

Возвращение Кокорина и Мамаева в большой футбол зависит от них. Насколько их готовы там видеть, насколько их будут поддерживать партнёры и болельщики. Насколько готовы видеть в них футболистов. Тут и футбольные власти должны понять, какие спортивные санкции будут, если они будут", - сказал Геркус в интервью на YouTube-канале "Commandos".
Теги: Геркус Кокорин Мамев Локомотив
Вчера, 23:33
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