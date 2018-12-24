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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
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Роман Бабаев: что происходит с Головиным? В таком "Монако" даже Месси потерялся бы
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не видит причин, по которым полузащитник Александр Головин может вернуться на правах аренды в армейский клуб из "Монако".
- Месяц назад вы сказали, что аренда Головина практически не возможна. С тех пор положение Александра в "Монако" только ухудшилось: ни одного гола, подвал турнирной таблицы, четырехматчевая дисквалификация... Не поменяли своего мнения?
- Я-то, может быть, двумя руками и ногами за такой вариант. Просто не понимаю, что должно произойти, чтобы "Монако" отдал Головина нам в аренду. Допустим, даже если Саша захочет (хотя мне сложно представить, что он вот так, ничего еще не доказав, вернется в Россию из своего европейского турне), это практически нереально. Объективно у Головина есть все данные для того, чтобы успешно играть за рубежом, в сильном чемпионате. И у меня в голове не укладывается, как руководство французского клуба, заплатив за него колоссальные деньги, может согласиться с вариантом аренды...
- Почему у Головина пока не получилось в "Монако"?
- Мы не можем говорить о том, что у Саши не пошла игра или что у него возник конфликт с тренером, с одноклубниками. Так? Этого нет. Здесь другая история. Просто команда оказалась в тяжелом кризисе. И вот это для меня очень большая загадка... Но такое бывает в футболе. Зная руководство монегасков, даже не сомневаюсь, что они выправят ситуацию. Главное – сохранить прописку в высшей лиге. Плюс еще свою роль сыграли травмы Головина. Хотя, мне кажется, даже Месси в этой команде сейчас бы потерялся. Я смотрел несколько матчей – все очень разобрано. Но это в какой-то степени и объяснимо.
- В смысле?
- Такое катастрофическое начало сезона... Потом смена тренера. Анри - еще пока молодой, неопытный специалист, ему тоже нужно время. В общем, сложностей предостаточно. Но еще раз замечу - это не вина Саши, что все так у "Монако" складывается.
"СЭ"
- Месяц назад вы сказали, что аренда Головина практически не возможна. С тех пор положение Александра в "Монако" только ухудшилось: ни одного гола, подвал турнирной таблицы, четырехматчевая дисквалификация... Не поменяли своего мнения?
- Я-то, может быть, двумя руками и ногами за такой вариант. Просто не понимаю, что должно произойти, чтобы "Монако" отдал Головина нам в аренду. Допустим, даже если Саша захочет (хотя мне сложно представить, что он вот так, ничего еще не доказав, вернется в Россию из своего европейского турне), это практически нереально. Объективно у Головина есть все данные для того, чтобы успешно играть за рубежом, в сильном чемпионате. И у меня в голове не укладывается, как руководство французского клуба, заплатив за него колоссальные деньги, может согласиться с вариантом аренды...
- Почему у Головина пока не получилось в "Монако"?
- Мы не можем говорить о том, что у Саши не пошла игра или что у него возник конфликт с тренером, с одноклубниками. Так? Этого нет. Здесь другая история. Просто команда оказалась в тяжелом кризисе. И вот это для меня очень большая загадка... Но такое бывает в футболе. Зная руководство монегасков, даже не сомневаюсь, что они выправят ситуацию. Главное – сохранить прописку в высшей лиге. Плюс еще свою роль сыграли травмы Головина. Хотя, мне кажется, даже Месси в этой команде сейчас бы потерялся. Я смотрел несколько матчей – все очень разобрано. Но это в какой-то степени и объяснимо.
- В смысле?
- Такое катастрофическое начало сезона... Потом смена тренера. Анри - еще пока молодой, неопытный специалист, ему тоже нужно время. В общем, сложностей предостаточно. Но еще раз замечу - это не вина Саши, что все так у "Монако" складывается.
"СЭ"
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