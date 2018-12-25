Илья Геркус: есть план, как сделать "Локомотив" клубом номер один в России

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус рассказал, что его клуб может стать флагманом российского футбола."У "Локомотива" должна быть большая армия болельщиков. "Локомотив" может стать клубом номер один в России, только если сможет мобилизовать новых болельщиков, привлечь новых людей к себе. Вот это самое важное. Привлечь, рассказать, завлечь их на стадион.Как выиграть конкуренцию за болельщиков у других московских клубов? У меня есть план. Но он секретный. Мы знаем, как сделать "Локомотив" клубом номер один в стране", — сказал Геркус.