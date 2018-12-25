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Роман Бабаев: мы разочарованы затянувшимся восстановлением Васина

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ходе восстановления защитника команды Виктора Васина.

"Мы очень разочарованы тем, что процесс восстановления затянулся. Хотя, если помните, это уже вторые "кресты" у Виктора. Кроме того, нужно учитывать возраст – Васину 30. Требуется больше времени для реабилитации. Однако сейчас уже появился оптимизм.

По планам, он должен полететь на первый сбор в Кампоамор, чтобы влиться в работу. Парадокс в том, что проблем с прооперированным коленом у него никаких нет. Оно было в порядке еще пару месяцев назад. Проблемы с тем коленом, откуда брали имплант – собственную связку надколенника, так как она более толстая, плотная. И вот очень медленно заживает то место, откуда заимствовали связку", – сказал Бабаев.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Васин Бабаев
Сегодня, 09:22
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#2  Сержант  КМВ (Сегодня, 11:38)
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: safonas
я думал он еще в подающих надежды

пока были берёзы с игнашом ему и не светило.щенников подавал надежды.но имхо щеня сдал,а набабкин поднабрал-примерно сравнялись.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 11:21)
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Васину уже 30ха??? я думал он еще в подающих надежды


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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