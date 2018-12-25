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Mash: спецслужбы проводят очередные обыски и задержания у фанатов ЦСКА

По информации Mash, минувшей ночью к нескольким активным фанатам ЦСКА пришли спецслужбы и Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

У болельщиков проводят массовые обыски, в ходе которых у них изымают фото, видео, записи и компьютеры. Также сообщается о задержаниях.
Теги: ЦСКА
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