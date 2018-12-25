Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Далер Кузяев: "Зенит" жаждет вернуть себе чемпионский титул

Хавбек "Зенита" Далер Кузяев поделился ожиданиями от второй части сезона.

"Все зависит исключительно от нас. Мы идем на первом месте и не должны упускать своего шанса. Да, нас ждут очень сложные выезды, к тому же на "Зенит" все настраиваются, как на последнюю игру в своей жизни. Нам необходимо очень хорошо подготовиться зимой, чтобы сильно провести концовку сезона.

Не люблю загадывать, скажу только то, что вся команда — футболисты, тренеры, административный и медицинский штаб — все жаждут вернуть чемпионский титул в Санкт-Петербург. Могу заверить болельщиков — мы приложим все силы, чтобы завоевать золотые медали", — цитирует Кузяева Bobsoccer.
Теги: Кузяев Зенит
Сегодня, 10:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  suvirinimas   (Сегодня, 10:50)
  • -4
  •  (4)

Зениту это никогда не удастся, пока в клубе и среди болельщиков не иэменится расистская политика.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#1  fox771  Питер-Ленинград (Сегодня, 10:28)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
так херли вы всякому дну проигрываете ?


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.