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Роман Бабаев: ЦСКА продлит контракт с Никитой Черновым

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о будущем Никиты Чернова.

"Я не совсем соглашусь с тем, что он не прогрессирует. На мой взгляд, Никита прибавил – даже с точки зрения статистики. Если находясь в аренде в "Урале", он большую часть времени проводил на скамейке, то в ЦСКА довольно регулярно выходит на поле. Да, сейчас он не является игроком стартового состава. Но здесь можно говорить об индивидуальных качествах защитника, которые соответствуют или не соответствуют тактике Ганчаренко в том или ином матче. Пока, наверное, можно считать, что Набабкин лучше встроен в нынешнюю модель игры ЦСКА в защите.

Да, Чернов остается в команде. Более того, сейчас с ним ведутся переговоры о продлении контракта. И потом: вспомните, как тяжело и тернисто начиналась карьера в нашем клубе братьев Березуцких. Многие про них говорили, что это путь в никуда. Так что Никите еще требуется время. В целом, на мой взгляд, он провел хорошую первую часть сезона. Да, где-то ошибался, но огрехи были у всех", - приводит слова Бабаева "СЭ".
Теги: ЦСКА Чернов Бабаев
Сегодня, 10:44
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