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Виктор Гончаренко: возглавить "Манчестер"? Уай нот?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, что ему нравится идея возглавить "Манчестер Юнайтед".

"МЮ" при Моуриньо играл менее интенсивно, чем "Сити", "Ливерпуль", "Арсенал" и "Челси". У остальных — выше скорости, больше креатива. Потому и идут выше. А вообще-то Жозе говорил правильные вещи. Нельзя забывать, сколько он выиграл. Да, конкуренты сейчас стали сильнее, чем раньше. Но к себе Моуринью относится профессионально. Да, эмоционально он выжигает. Себя в том числе. Многое требует от футболистов и себя самого. Готов ли возглавить "МЮ"? А почему нет? Уай нот?

Я хочу улучшать ситуацию в том клубе, где нахожусь. Сейчас я очень доволен работой в ЦСКА. Идем вверх. Когда пойдем вниз — придет пора честно сказать руководству, что пора на выход", - приводит слова специалиста Sport24.
Теги: Гончаренко ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 10:47
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