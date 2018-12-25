Источник: Магомед Оздоев не хочет уходить в аренду в "Крылья Советов"

"Крылья Советов» хотят арендовать хавбека "Зенита" Магомеда Оздоева, но сам футболист не заинтересован в этом переходе."Крылья Советов" активно интересуются возможностью арендовать Оздоева. Самарцы уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода. Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен – он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите.Летом у "Зенита" также были предложения по аренде Магомеда, но в итоге было принято решение не отпускать игрока. Нет необходимости расставаться с полузащитником и сейчас. Во второй части сезона команде предстоит играть на два фронта – в чемпионате России и Лиге Европы. Так что Оздоев может получить шанс проявить себя", - рассказал источник в питерском клубе.