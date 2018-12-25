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Источник: Магомед Оздоев не хочет уходить в аренду в "Крылья Советов"

"Крылья Советов» хотят арендовать хавбека "Зенита" Магомеда Оздоева, но сам футболист не заинтересован в этом переходе.

"Крылья Советов" активно интересуются возможностью арендовать Оздоева. Самарцы уже обозначили свою заинтересованность в осуществлении перехода. Однако самому Магомеду этот вариант не очень интересен – он бы хотел оказаться в команде, ставящей перед собой более высокие задачи, чем просто сохранение прописки в элите.

Летом у "Зенита" также были предложения по аренде Магомеда, но в итоге было принято решение не отпускать игрока. Нет необходимости расставаться с полузащитником и сейчас. Во второй части сезона команде предстоит играть на два фронта – в чемпионате России и Лиге Европы. Так что Оздоев может получить шанс проявить себя", - рассказал источник в питерском клубе.

Известия
Теги: Оздоев Крылья Советов Зенит
Сегодня, 10:49
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#5  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 12:00)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если оставаться в Зените,то надо ещё парочку штанишек приобрести,а то боюсь,что сидя на скамейке одних штанов не хватит.У нас полно таких игрочишек,как Оздоев,когда они выбирают бабло вместо игры на поле.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#4  shatronok  Россия (Сегодня, 11:36)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Цитата: safonas
правильно , зачем, там же бегать придется, а в Зените и на скамейке можно посидеть

Тем более за хорошие бабки.

Скажем так: ходки реже деньги те-же.
Регистрация: 12.07.2014 [жалоба]
#3  Freddy   (Сегодня, 11:29)
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не потянет
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 11:22)
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  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: safonas
правильно , зачем, там же бегать придется, а в Зените и на скамейке можно посидеть

Тем более за хорошие бабки.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 11:10)
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правильно , зачем, там же бегать придется, а в Зените и на скамейке можно посидеть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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