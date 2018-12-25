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Виктор Гончаренко: в ЦСКА мы подстроили Чалова под свою систему, а в сборной есть своя

Наставник ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о прогрессе Фёдора Чалова.

"Федя стал зрелым, опытным футболистом. Теперь он понимает, когда следует придержать мяч, а когда – отдать. Стал правильно открываться, отрабатывать в защите. Вот посмотрите на Влашича: ему 21, а по игровому интеллекту – все 26. Федя же поначалу был юношей, а сейчас повзрослел. В ЦСКА мы подстроили Чалова под свою систему, а в сборной есть своя. Некоторые его качества мы принимаем и стараемся улучшить, а другой тренер может воспринимать их по-другому. Даже если футболист – лучший бомбардир, не факт, что впишется в систему Черчесова.

Как работали над уверенностью Фёдора? В Мадриде (в матче Лиги чемпионов против "Реала" - 3:0) Чалов отдал передачу пяткой Фернандесу перед голом Щенникова. Помните же? Всё потому, что после "Енисея" я сказал Феде: "Если будешь завершать каждую атаку ударом непонятно откуда, то не станешь лучшим бомбардиром. Им можно стать, только играя в команде и на команду. Если партнёр находится в лучшей позиции – отдай мяч. Не надо бить из-за уха". Такое мог позволить себе Витиньо, но у него удар поставлен с двух ног", - приводит слова Гончаренко Sport24.
Теги: ЦСКА Гончаренко Чалов
Сегодня, 11:16
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#1  Saveger  СПб (Сегодня, 11:20)
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Болеет за:
«Зенит»
"Если будешь завершать каждую атаку ударом непонятно откуда, то не станешь лучшим бомбардиром. Им можно стать, только играя в команде и на команду. Если партнёр находится в лучшей позиции – отдай мяч. Не надо бить из-за уха"

Фёдор, не слушай этого дядю. Если бы у Кержакова был такой тренер, не быть бы ему лучшим бомбардиром! Нацеленность на ворота, завершение каждой атаки ударом - вот обязанность форварда. Не будет ударов - не будет голов. Просто удары надо отрабатывать


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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