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Виктор Гончаренко: Фернандес отлично говорит по-русски, но стесняется сморозить глупость

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему Марио Фернандес не даёт интервью на русском языке.

"Марио – скромный парень. Один на один отлично говорит по-русски. Но на людях боится сморозить глупость, поэтому общается через переводчика. Если я леплю всё подряд на другом языке, не думая, то Марио стесняется", - цитирует Гончаренко Sport24.
Теги: Гончаренко ЦСКА Фернандес
Сегодня, 11:41
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