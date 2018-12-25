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Гендиректор "Ахмата": продажа Швеца? будет достойное предложение – рассмотрим

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о возможном трансфере Антона Швеца в другой клуб.

"На данный момент ни "Спартак", ни "Зенит" по поводу трансфера игрока к нам не обращались.

Если будет достойное предложение – рассмотрим", — сказал Айдамиров.

Sport24
Теги: Ахмат Швец Спартак Зенит
Сегодня, 12:17
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#1  Borg  Burg (Сегодня, 12:31)
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Продавать надо было, когда им предметно интресовались 1-2 года назад))) Спатак, Зенит... а сейчас про него уже и невспоминает никто. Другие цели появились. Походу сами себя наипали
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
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