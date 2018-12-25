Гендиректор "Ахмата": продажа Швеца? будет достойное предложение – рассмотрим

Гендиректор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал о возможном трансфере Антона Швеца в другой клуб."На данный момент ни "Спартак", ни "Зенит" по поводу трансфера игрока к нам не обращались.Если будет достойное предложение – рассмотрим", — сказал Айдамиров.