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Артем Дзюба признан лучшим игроком года в России по версии еженедельника "Футбол"

Форвард "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим игроком года в России по версии еженедельника "Футбол".

30-летний нападающий набрал 614 очков, опередив вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (245 очков, второе место) и защитника армейцев Марио Фернандеса (215 очков, третье место). Дзюба впервые в карьере стал обладателем данной награды.

Еженедельник "Футбол" вручает награду футболисту года в России с 1992 года. В этом году в опросе приняли участие 277 журналистов спортивных российских СМИ.

Еженедельник "Футбол"
Теги: Дзюба Акинфеев Фернандес
Сегодня, 12:35
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(7)
#16  RenarTickle  Москва (Сегодня, 15:16)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это было бы смешно...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#15  Primus  Москва (Сегодня, 15:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Самое скандальное за последнее время событие в нашем футболе, признав лучшим футболистом НАПАДАЮЩЕГО, забившего всего 5 мячей за сезон.

Главное, побольше интервью раздать да в разные там костюмы облачиться


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#14  yuri  спб (Сегодня, 15:09)
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online

Каждому своё(с) Не устану повторять - кому брюлики а кому свиной хрящик. Китаёзе аркан.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  Primus  Москва (Сегодня, 15:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба если мужик - должен публично признать, что есть человек достойнее него - это, разумеется, Игорь Акинфеев, затащивший нашу сборную в четвертьфинал мундиаля.
Ну а самому - номинироваться на премию "Фуфлогон года"!


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#12  Frankenstein   (Сегодня, 14:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
древесина года,не удивлюсь что скоро и Заболотного выберут
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#11  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 14:36)
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Болеет за:
«Спартак»
тяжелый случай когда лучший игрок россии это дзюба.... это ж насколько все в жопе...
а почему не черышев кстати

Цитата: suvirinimas
Если такие как Дзюба признаются лучшими футболистами года, то тогда можно судить об низком уровне российского футбола. Хотя не зря говорят умом Россию не понять.

в россии можно только тырить))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#10  Blessing  Спб (Сегодня, 14:32)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Достойная награда нашла своего героя!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#9  Asstor  Евросоюз (Сегодня, 14:22)
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Справедливо.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
#8  suvirinimas   (Сегодня, 13:50)
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Цитата: ВИКНИКСОР
suvirinimas,
Так ты и не понимаешь потому что у тебя пусто в башке.

Ты наверное зенитовский расист обожающий белого только потому что он белый. Вы вместе с Зенитом с такими белыми далеко "пойдете."
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#7  sparwik53  Виктор (Сегодня, 13:45)
  • +4
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Болеет за:
«Спартак»
Самое скандальное за последнее время событие в нашем футболе, признав лучшим футболистом НАПАДАЮЩЕГО, забившего всего 5 мячей за сезон.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#6  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 13:42)
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online

suvirinimas,
Так ты и не понимаешь потому что у тебя пусто в башке.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#5  diego milito 22   (Сегодня, 13:41)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Журналисты- продажные девки. Работают и пишут то, что требуется хозяину издательства. Соответственно, и голосуют также.
Понадобилось сделать "звезду" из Головина- почти убедили обывателя.Только реалии оказались не такими радужными, как ожидали.
Тоже самое и с Дзюбой.
Остаюсь при своем мнении- лучший игрок минувшего года- Денис Черышев.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#4  vertel  латвия (Сегодня, 13:32)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Дожили! Футболист, который не умеет обвести соперника, не обладает поставленным ударом, при этом находясь на передней линии атаки, становится лучшим? При этом, некоторые забыли, а сколько Дзюба забил за Зенит в РПЛ? Он что, тащил команду, забивал решающие голы, принося клубу победы? Он забил за Зенит с июля до 9 декабря ...всего 5 мячей. Не кажется ли, что это слишком мало для центрфорварда?
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 12:59)
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Химки»
Чемпионат мира это сила ,чемпионат мира это айсберг футбола ,это вулкан футбольных турниров.от групповых матчей до финала всего сколько там 7 игр.Всего за 7 игр футболист может стать футболистом за которого будут биться лучшие футбольные клубы мира.Дзюба ,наш великолепный Дзюба провел 5 игр на ЧМ ,он в сотке футболистов мира ,его можно сказать не кто не знал до ЧМ ,кроме в своей стране.Он лучший футболист страны в год ЧМ.Он настоящий мужик,он лидер в клубе,он лидер в сборной ,он лидер в глазах тренеров) ,он лидер в СМИ..он везде лидер.Но это не для гавнюков футбола с этого сайта.Дзюба мужик ,настоящий мужик и на поле , и в не поля ,что так важно для футболиста ,это самое главное качество для успешной игры в футбол..Красава.Больше удачных матчей тебе Артем в новом в 2019 году!Ура!!!
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  suvirinimas   (Сегодня, 12:57)
  • -10
  •  (26)

Если такие как Дзюба признаются лучшими футболистами года, то тогда можно судить об низком уровне российского футбола. Хотя не зря говорят умом Россию не понять.
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
#1  бородач  счётная палата (Сегодня, 12:51)
  • -12
  •  (20)
Болеет за:
«Динамо» М
Да а кто в этом сомневался -- главное лапу на чердак положить и сделать глубокий подлиз ...


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
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