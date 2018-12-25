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Виктор Гончаренко: Газизов сказал, что отдаст Облякова только мне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подробностях летнего перехода Ивана Облякова из "Уфы".

"ЦСКА, кстати, следил за Обляковым, когда ещё мы вместе работали в "Уфе". Этим летом, ещё в июле, у меня спросили, нужен ли ЦСКА Обляков, я согласился.

Позвонил Газизову, он сказал: "Если тебе, то Ваню отдам". Но клубам нужно было ещё сойтись по цене, которая устраивала и ЦСКА, и "Уфу".

Как прошёл разговор с Обляковым? "Вань, если договариваемся, ты должен собрать сумку и быть здесь". Это всё, что я ему сказал", - приводит слова Гончаренко Sport24.
Теги: Уфа ЦСКА Гончаренко Газизов Обляков
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