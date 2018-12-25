Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера обратился к футбольным болельщикам из России и поздравил их с наступающими праздниками."Поздравляю с Рождеством и счастливым Новым годом! Надеюсь, что прежде всего он вам принесёт здоровье, радость и спокойствие. Желаю вам, чтобы вы провели эти праздники с любимыми и близкими людьми. И…и…и…чтобы Новый год начался отлично! С Рождеством и Новым годом!" — сказал Каррера.