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Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками

Экс-главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера обратился к футбольным болельщикам из России и поздравил их с наступающими праздниками.

"Поздравляю с Рождеством и счастливым Новым годом! Надеюсь, что прежде всего он вам принесёт здоровье, радость и спокойствие. Желаю вам, чтобы вы провели эти праздники с любимыми и близкими людьми. И…и…и…чтобы Новый год начался отлично! С Рождеством и Новым годом!" — сказал Каррера.

DerbyTV
Теги: Каррера
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