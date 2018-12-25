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Голкипер "Тюмени" Обухов отправится на просмотр в "Рубин"

22-летний голкипер "Тюмени" и молодёжной сборной России Игорь Обухов получил приглашение на просмотр в казанский "Рубин" во время зимней паузы.

В нынешнем сезоне Обухов выступает на позиции второго вратаря "Тюмени" (провёл 6 матчей, в которых пропустил 10 голов).

Пресс-служба "Тюмени"
Теги: Рубин Тюмень
Сегодня, 12:55
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