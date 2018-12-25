Голкипер "Тюмени" Обухов отправится на просмотр в "Рубин"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:56
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (1)
Виктор Гончаренко: если Дзагоев, Васин и Абель будут здоровы - трансферы ЦСКА не понадобятся (1)
13:45
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
Гендиректор "Балтики": Геркус сказал, что будущее Касаева будем обсуждать с новым главой "Локо"
09:27
Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию - у него неограниченный потенциал (2)
Виктор Гончаренко: Головину нужно пройти через эту сложную ситуацию - у него неограниченный потенциал (2)
Вчера, 23:49
Роман Бабаев: что происходит с Головиным? В таком "Монако" даже Месси потерялся бы (11)
Роман Бабаев: что происходит с Головиным? В таком "Монако" даже Месси потерялся бы (11)
Вчера, 23:23
Футбольный клуб "Крылья Советов" предлагает Жозе Моуриньо вакансию водителя автобуса. (11)
Футбольный клуб "Крылья Советов" предлагает Жозе Моуриньо вакансию водителя автобуса. (11)
Вчера, 22:50
Александр Шикунов: зимой "Крылья Советов" пополнят 5-6 футболистов, 4-5 игроков покинут команду (2)
Александр Шикунов: зимой "Крылья Советов" пополнят 5-6 футболистов, 4-5 игроков покинут команду (2)
Вчера, 22:37
Матч ТВ приобрел права на трансляции чемпионата Шотландии (2)
Матч ТВ приобрел права на трансляции чемпионата Шотландии (2)
Вчера, 22:01
Массимо Каррера: планов вернуться в Россию нет (9)
Массимо Каррера: планов вернуться в Россию нет (9)
Вчера, 21:35
Массимо Каррера: зову Конте боссом, пишу ему: "Как ты, босс?" (1)
Массимо Каррера: зову Конте боссом, пишу ему: "Как ты, босс?" (1)
Вчера, 21:17
Вратарь Максим Рудаков ещё на год останется в Финляндии (2)
Вратарь Максим Рудаков ещё на год останется в Финляндии (2)
Вчера, 20:48
Президент "Анжи": не допущу массового ухода футболистов (1)
Президент "Анжи": не допущу массового ухода футболистов (1)
Вчера, 20:03
Александр Шикунов: Ломовицкого в "Крыльях" не будет (1)
Александр Шикунов: Ломовицкого в "Крыльях" не будет (1)
Голкипер "Тюмени" Обухов отправится на просмотр в "Рубин"
22-летний голкипер "Тюмени" и молодёжной сборной России Игорь Обухов получил приглашение на просмотр в казанский "Рубин" во время зимней паузы.
В нынешнем сезоне Обухов выступает на позиции второго вратаря "Тюмени" (провёл 6 матчей, в которых пропустил 10 голов).
Пресс-служба "Тюмени"
В нынешнем сезоне Обухов выступает на позиции второго вратаря "Тюмени" (провёл 6 матчей, в которых пропустил 10 голов).
Пресс-служба "Тюмени"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.