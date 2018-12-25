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В галерее "Лучшие моменты года" на сайте "Спартака" нет ни одной фотографии с Каррерой

"Спартак" представил фотогалерею "Лучшие моменты года".

Пресс-служба московской команды опубликовала на официальном сайте 134 фотографии, сделанных в течение 2018 года.

Ни на одном фото нет бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреры, который работал с командой до конца октября.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 13:41
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#6  лысый  Москва (Сегодня, 15:11)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Кто -то слепой или лень было всю галерею просмотреть?!
128-я из 136 фотография по счету с Каррерой. Одной то маловато, красивых и комичных фото было сделано за год предостаточно.

Лучшие моменты?! И к ним отнесли фотографии с разбитой в кровь башкой Реброва, споп-кадры ударов по ногам игроков и их перекошенные лица...Дурдом!!!

Впечатление неоднозначное
Регистрация: 26.05.2007 [жалоба]
#5  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:11)
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online

А они были ? Ну честно ? Скандалы , интриги и вылеты из всего что можно было
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  utekay  Россия (Сегодня, 14:57)
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Болеет за:
«Зенит»
Все фотографии из раздевалки


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#3  brysy  москва (Сегодня, 14:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Кто-то спросит какие лучшие моменты? А вот как раз те, на которых нет Карреры.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 14:17)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, а как, человек, разваливший чемпионскую команду, так долго шедшую к этому успеху, человек, не оправдавший высокого звания 10-ти процентной составляющей великого клуба, человек, которого ненавидят миллионы преданных болельщиков, не заслуживает даже упоминания о нём, не то что фотографии. Спартак осознал свою тренерскую ошибку, и здесь как раз логика в их действиях есть.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:58)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Что за лучшие моменты? Я таких не видел


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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