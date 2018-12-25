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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Денисов: возвращение в "Локо"? Одного моего желания мало
Защитник "Крыльев Советов" Виталий Денисов, выступающий за самарцев на правах аренды, заявил, что хотел бы вернуться в "Локомотив".
"Мне уже 31 год. В моем возрасте сложно ждать шанса на скамейке — хочется иметь постоянную игровую практику. Но после травм я, к сожалению, потерял твердое место в основе. Это главная причина отъезда в Самару. Подчеркну: покинул "Локо" я без конфликтов. Позвонил агент, сказал, что Тихонов хочет видеть меня в команде. Этот вариант сразу устроил, и клубы быстро договорились.
Хотел бы вернуться в Москву? Тут мало одного желания. Нужно, чтобы "Локомотив" был во мне заинтересован. Решать будет главный тренер. Но я бы сейчас не загадывал. В любом случае, на данный момент думаю о том, как максимально помочь "Крыльям" в концовке сезона", — приводит слова Денисова "Советский спорт".
"Мне уже 31 год. В моем возрасте сложно ждать шанса на скамейке — хочется иметь постоянную игровую практику. Но после травм я, к сожалению, потерял твердое место в основе. Это главная причина отъезда в Самару. Подчеркну: покинул "Локо" я без конфликтов. Позвонил агент, сказал, что Тихонов хочет видеть меня в команде. Этот вариант сразу устроил, и клубы быстро договорились.
Хотел бы вернуться в Москву? Тут мало одного желания. Нужно, чтобы "Локомотив" был во мне заинтересован. Решать будет главный тренер. Но я бы сейчас не загадывал. В любом случае, на данный момент думаю о том, как максимально помочь "Крыльям" в концовке сезона", — приводит слова Денисова "Советский спорт".
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