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Президент "Урала" прокомментировал расторжение контракта с Алексеем Евсеевым

Президент "Урала" прокомментировал расторжение контракта с полузащитником шмелей Алексеем Евсеевым.

"С Евсеевым мы расстаемся из-за того, что Леша не попадает в основной состав. А этот парень очень перспективный футболист. Мы по-человечески с ним договорились. Он решил поехать обратно в Санкт-Петербург. Это не бесталанный футболист и ему нужно обязательно играть", — приводит слова Иванова "Комсомольская правда".
Теги: Урал
Сегодня, 14:17
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