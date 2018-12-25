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Станислав Черчесов: работа в клубе? Для этого нужна почва

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о возможности работы в клубе.

"Чтобы позвали на работу в клуб нужна почва. Но если ты не даешь такой почвы. Есть почва, которую дает работа, а есть то, что ты трансформируешь в народ. Я как работал в сборной, так и работаю. Я не сомневался, что надо продолжать. Поэтому когда тебя со стороны наблюдают, и у тебя нет какой-то двоякости, к тебе и не обращаются", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов
Сегодня, 14:38
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