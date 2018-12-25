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Дмитрий Селюк - о Геркусе: этому болтуну я бы не доверил даже клуб ПФЛ

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о работе гендиректора "Локомотива" Ильи Геркуса.

"Я бы не доверил Геркусу даже клуб ПФЛ. Дает интервью чаще, чем руководители всех клубов РПЛ и ФНЛ вместе взятые, а на деле – чистый болтун и как минимум непрофессионал. После таких ляпусов, которые Геркус "нашопенгауэрил" в "Локо", ни один дурак не возьмет его на работу в футболе", – написал Селюк в своем твиттере.
Теги: Локомотив Селюк Геркус
Сегодня, 14:49
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#2  Яamon   (Сегодня, 15:12)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
видать, геркус селька на кую провернул с трансфером какого-то очередного невероятно талантливого негра
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:07)
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online

Странно , куда не зайду все довольны им , просят не уходить из клуба . Или это боты написывают везде или у Селюка своя реальность?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
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