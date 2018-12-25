Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роман Шишкин может продолжить карьеру в "Крыльях Советов"

Защитник "Краснодара" Роман Шишкин может сменить клуб в это трансферное окно.

"СЭ" сообщает, что 31-летним футболистом интересуются самарские "Крылья".

Шишкин в текущем сезоне провел лишь три матча в чемпионате России.
Теги: Шишкин Краснодар Крылья Советов
Сегодня, 15:42
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.