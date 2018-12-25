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Станислав Черчесов: Игнашевич уже закончил, но вдруг появился, поэтому я оптимизма не теряю

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что до ЧМ-2018 он не знал, что несколько игроков готовятся завершить карьеру в национальной команде.

"Нет, мы на эту тему не разговаривали, они ничего не говорили, я об этом не думал, потому что перед чемпионатом мира им было на чем концентрироваться, и мне было о чем думать. Если они такое решение приняли... Мы со всеми ребятами переговорили, но они свое решение приняли, мы можем их только поблагодарить за то время, которое они провели в сборной.

Жизнь продолжается, мы на контакте с ними. Два дня назад с Жирковым разговаривал, с Акинфеевым недавно. Будем за них переживать. Игнашевич уже закончил, но вдруг появился, поэтому я оптимизма не теряю", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
Теги: Черчесов Игнашевич
Сегодня, 16:15
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