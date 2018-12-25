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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Станислав Черчесов: я больше всех хочу, чтобы игроки сборной прибавляли
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что нужно повышать уровень чемпионата.
"Я больше всех хочу, чтобы игроки сборной прибавляли с каждым матчем. Другое дело - это уровень сопротивления, который они получают. Он всегда разный, и порой нам сложно перестраиваться. В этом плане нам нужно добавлять в интенсивности. Есть конкурентная среда, и ты к ней адаптируешься, хочешь или не хочешь.
Потом переходить в другую среду и "играть с листа" - вот это нам пока не удается. Надо повышать уровень российского чемпионата, повышать скорости, атлетизм, и тогда и нам будет проще перестраиваться и готовиться, например, к бельгийцам", - цитирует Черчесова официальный сайт клуба.
"Я больше всех хочу, чтобы игроки сборной прибавляли с каждым матчем. Другое дело - это уровень сопротивления, который они получают. Он всегда разный, и порой нам сложно перестраиваться. В этом плане нам нужно добавлять в интенсивности. Есть конкурентная среда, и ты к ней адаптируешься, хочешь или не хочешь.
Потом переходить в другую среду и "играть с листа" - вот это нам пока не удается. Надо повышать уровень российского чемпионата, повышать скорости, атлетизм, и тогда и нам будет проще перестраиваться и готовиться, например, к бельгийцам", - цитирует Черчесова официальный сайт клуба.
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