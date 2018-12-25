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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат: Глушаков вывел 170 миллионов рублей из совместно нажитого с супругой имущества
Сергей Жорин, являющийся адвокатом супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что 31-летний хавбек вывел 170 миллионов рублей из совместно нажитого имущества.
"В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка "Открытие" о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
"В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка "Открытие" о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
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