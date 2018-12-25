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Адвокат: Глушаков вывел 170 миллионов рублей из совместно нажитого с супругой имущества

Сергей Жорин, являющийся адвокатом супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, заявил, что 31-летний хавбек вывел 170 миллионов рублей из совместно нажитого имущества.

"В Никулинский суд поступили официальные ответы из банка "Открытие" о том, что Глушаков 6 августа вывел из совместно нажитого имущества 140 млн рублей, а 7 августа еще 30 млн рублей на подконтрольные ему счета. Кроме того, это может являться серьезным доказательством, с которым мы обратимся в правоохранительные органы с просьбой возбуждении по данным фактам уголовного дела", - цитирует Жорина "Спорт-Экспресс".
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 17:07
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#11  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:54)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Неужели из футболистов никто кроме Глушакова не разводится? flushed Поневоле после этого поверишь Глушакову о том,что против него устроили заговор.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 17:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: casabl
Ухожу, нах. Читать тут о всяких глушаковских леблядях....

Только попробуй вернись, пиздабол.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  sparwik53  Виктор (Сегодня, 17:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чем же это жена заработала столько денег?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#8  casabl   (Сегодня, 17:44)
  • +1
  •  (1)

Ухожу, нах. Читать тут о всяких глушаковских леблядях....


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
#7  Goodmany  Russia (Сегодня, 17:41)
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Жена Глушакова: Хатчю денех!!!
Регистрация: 3.03.2013 [жалоба]
#6  brysy  москва (Сегодня, 17:37)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно, сайт о футболе, или я что-то путаю, по моему он планомерно превращается в желтуху, в основном здесь присутствует грязное бельё футболистов и их жён, начиная от Глушакова и кончая Кокорина с Мамаевым, этот Жорик выкладывает на всю страну, всякого рода поднаготную, а модераторы сайта и рады стараться выкладывать это дерьмо сюда, но раз пошла такая пьянка, то Глушаков снимал со счёта свои, кровно заработанные бабки и уж никак не её, она-то откуда их брала, чтобы вот так класть их на счёт в банке, это как в анекдоте: Вы откуда берёте эти деньги, я их беру из тумбочки, вот также и она, Глушаков клал, а она их брала.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 17:25)
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online
Болеет за:
«Спартак»
А недавно пиздел про 300 миллионов. Эта шайка рейдеров во главе с Дарьей все берега попутали. Отдайте детей Глушакову и живите вместе, Жорин и Дарья. По закону права равные на детей.

Цитата: Blessing
А можно эти новости выкладывать на КБ-гостевой, ведь это их лиходей-злочинец?

А сидишь на них ты. Постоянно.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Blessing  Спб (Сегодня, 17:22)
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
А можно эти новости выкладывать на КБ-гостевой, ведь это их лиходей-злочинец?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 17:22)
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С каких это пор перевод денег со счета в одном банке на счет в другом банке стал уголовным преступлением? Даже если бы он их обналичил и в лесу закопал, хрен ты придерешься...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 17:19)
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Болеет за:
ЦСКА
из совместно нажитого имущества.

Стоит вопрос, а она вообще где нибудь работала, что бы это считать совместно нажитым имуществом
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#1  Wismar  Новочеркасск (Сегодня, 17:16)
  • +3
  •  (3)
online

ЗАКАЛЕБАЛИ !!!!!!! Это сайт о ФУТБОЛЕ!!!! Модератор тебе что Жорин приплачивает?
Регистрация: 6.04.2018 [жалоба]
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