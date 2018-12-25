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Двое мошенников в Москве украли у родителей юных футболистов миллиард рублей

В Москве арестованы мошенники, укравшие у родителей юных футболистов около миллиарда рублей. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.

Мошенники открыли в Москве четыре детских спортивных школы, которые не приносили прибыль. Тогда преступники стали собирать у родителей взносы для открытия новых футбольных клубов. Собранные деньги не содержались на бухгалтерском счету компании. В 2018 году все школы закрыли, а деньги потерпевшим не вернули. Жертвами мошенников стали более 700 человек, сообщает пресс-служба МВД.

Sport24
Сегодня, 18:33
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#7  нетрал   (Сегодня, 20:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
какое бабло крутится в центре ... барыги они все
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#6  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27)
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Цитата: Колян Безмолвный
Чуть что сразу мошенники!С чего это они мошенники???Лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом,

Вор должен сидеть в тюрьме!
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#5  Колян Безмолвный   (Сегодня, 19:11)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чуть что сразу мошенники!С чего это они мошенники???Лицо считается невиновным, пока его вина в совершенном преступлении не будет доказана в порядке, предусмотренном законом, и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 19:06)
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online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Сибирячок
Лохи будут жить вечно. Как можно по полтора ляма денег отстегнуть на ребёнка в футбольной школе? Тут либо мозгов нет, либо денег немеряно, либо одно из двух.

Всё просто.
Родители видят зарплаты нынешних футболистишек и просто играют в лотерею.
Это ещё ерунда. Куча людей вкладывается в пирамиды финансовые, хотя ещё со времём Мавроди ясно, что это лохотрон. Но, лох - не мамонт, лох не вымрет.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:06)
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Болеет за:
«Спартак»
Судя по минусам, тут лохов полно. я не сомневался. Лох - это тот, у кого мозгов нет.
Давайте, докажите это минусами.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 18:57)
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Епать, лохи будут жить вечно. Как можно по полтора ляма денег отстегнуть на ребёнка в футбольной школе? Тут либо мозгов нет, либо денег немеряно, либо одно из двух.

Дык им же говорят, что их ребенок эти деньги вернет при первой же зарплате, полученной в ими создаваемых клубах.
И показывают фотки из инстаграмов рандомных российских футболистов - вот так он будет жить, полтора ляма копьё


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Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 18:41)
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Епать, лохи будут жить вечно. Как можно по полтора ляма денег отстегнуть на ребёнка в футбольной школе? Тут либо мозгов нет, либо денег немеряно, либо одно из двух.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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