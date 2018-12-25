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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Двое мошенников в Москве украли у родителей юных футболистов миллиард рублей
В Москве арестованы мошенники, укравшие у родителей юных футболистов около миллиарда рублей. Сейчас злоумышленники находятся под стражей.
Мошенники открыли в Москве четыре детских спортивных школы, которые не приносили прибыль. Тогда преступники стали собирать у родителей взносы для открытия новых футбольных клубов. Собранные деньги не содержались на бухгалтерском счету компании. В 2018 году все школы закрыли, а деньги потерпевшим не вернули. Жертвами мошенников стали более 700 человек, сообщает пресс-служба МВД.
Sport24
Мошенники открыли в Москве четыре детских спортивных школы, которые не приносили прибыль. Тогда преступники стали собирать у родителей взносы для открытия новых футбольных клубов. Собранные деньги не содержались на бухгалтерском счету компании. В 2018 году все школы закрыли, а деньги потерпевшим не вернули. Жертвами мошенников стали более 700 человек, сообщает пресс-служба МВД.
Sport24
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