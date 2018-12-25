Александр Ташаев зимой может вернуться в "Динамо"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев этой зимой может уйти в аренду.В возвращении Ташаева заинтересовано "Динамо" — клуб, из которого хавбек перешёл в стан красно-белых летом 2018 года. Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет, чтобы у 24-летнего футболиста в ближайшие полгода была регулярная игровая практика, а в "Спартаке" он, скорее всего, не сможет её получать.Ранее "Динамо" безуспешно пыталось дисквалифицировать Ташаева за разрыв контракта с клубом и требовало вернуть € 400 тыс., которые были выплачены футболисту в качестве подъёмных. Позже игрок обратился к РФС с заявлением о взыскании с московского клуба € 5 тыс. РФС частично удовлетворил жалобу футболиста и обязал "Динамо" выплатить ему задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах сезона-2017/18, включая проценты из-за задержки.