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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Ташаев зимой может вернуться в "Динамо"
Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев этой зимой может уйти в аренду.
В возвращении Ташаева заинтересовано "Динамо" — клуб, из которого хавбек перешёл в стан красно-белых летом 2018 года. Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет, чтобы у 24-летнего футболиста в ближайшие полгода была регулярная игровая практика, а в "Спартаке" он, скорее всего, не сможет её получать.
Ранее "Динамо" безуспешно пыталось дисквалифицировать Ташаева за разрыв контракта с клубом и требовало вернуть € 400 тыс., которые были выплачены футболисту в качестве подъёмных. Позже игрок обратился к РФС с заявлением о взыскании с московского клуба € 5 тыс. РФС частично удовлетворил жалобу футболиста и обязал "Динамо" выплатить ему задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах сезона-2017/18, включая проценты из-за задержки.
"Чемпионат.сом"
В возвращении Ташаева заинтересовано "Динамо" — клуб, из которого хавбек перешёл в стан красно-белых летом 2018 года. Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет, чтобы у 24-летнего футболиста в ближайшие полгода была регулярная игровая практика, а в "Спартаке" он, скорее всего, не сможет её получать.
Ранее "Динамо" безуспешно пыталось дисквалифицировать Ташаева за разрыв контракта с клубом и требовало вернуть € 400 тыс., которые были выплачены футболисту в качестве подъёмных. Позже игрок обратился к РФС с заявлением о взыскании с московского клуба € 5 тыс. РФС частично удовлетворил жалобу футболиста и обязал "Динамо" выплатить ему задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах сезона-2017/18, включая проценты из-за задержки.
"Чемпионат.сом"
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