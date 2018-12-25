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Александр Ташаев зимой может вернуться в "Динамо"

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев этой зимой может уйти в аренду.

В возвращении Ташаева заинтересовано "Динамо" — клуб, из которого хавбек перешёл в стан красно-белых летом 2018 года. Главный тренер красно-белых Олег Кононов хочет, чтобы у 24-летнего футболиста в ближайшие полгода была регулярная игровая практика, а в "Спартаке" он, скорее всего, не сможет её получать.

Ранее "Динамо" безуспешно пыталось дисквалифицировать Ташаева за разрыв контракта с клубом и требовало вернуть € 400 тыс., которые были выплачены футболисту в качестве подъёмных. Позже игрок обратился к РФС с заявлением о взыскании с московского клуба € 5 тыс. РФС частично удовлетворил жалобу футболиста и обязал "Динамо" выплатить ему задолженность по дополнительному вознаграждению по результатам выступления в официальных матчах сезона-2017/18, включая проценты из-за задержки.

"Чемпионат.сом"
Теги: Ташаев Спартак Динамо
Сегодня, 19:14
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15
(1)
#15  SpaRk  Люберцы (Сегодня, 20:30)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да ну бред же. Динамо сами себе не враги.
Оптимально Ташаева на те же полгода отдать в Тулу, а Бакаева вернуть
Регистрация: 2.11.2008 [жалоба]
#14  Яamon   (Сегодня, 20:20)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
что, за чай не заплатили или опять подстаканников не хватает ?

ахахахах, молодееец, смешная шутка! что важно - шутишь ново, интересно, оригинально! продолжай в том же духе, некогда поклонник карреры, анальная жертва глушакова
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#13  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:18)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Яamon
Цитата: Пивовед
Мнение болельщика Динамо вращается, как проблесковый маячок, и меняется с частотой смены цвета мигалки.

чья б корова мычала, только не поросячья. не вашим вещать про семь пятниц на неделе, проститутки собственного мнения


что, за чай не заплатили или опять подстаканников не хватает ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#12  Яamon   (Сегодня, 20:15)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Пивовед
Мнение болельщика Динамо вращается, как проблесковый маячок, и меняется с частотой смены цвета мигалки.

чья б корова мычала, только не поросячья. не вашим вещать про семь пятниц на неделе, проститутки собственного мнения
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#11  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:04)
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Ну что динамики скажут на это,они ведь его называли иуда smile


Мнение болельщика Динамо вращается, как проблесковый маячок, и меняется с частотой смены цвета мигалки.

отношение этих персонажей к Зобнину и к Кокорину- яркое, как люстра, тому подтверждение.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#10  Borg  Burg (Сегодня, 20:00)
  • +3
  •  (9)

Никто не видал ведущего аналитега РуФу- мешаню говнокапельного?))))) Помнится мешагька сопли пускал от счастья- "лучший переходной паспорт взяли, все губы кусают от зависти")))))

Хотя может Ташаев и заиграл бы в нормальном клубе, у хорошего тренера. Например у Гончаренко в ЦСКА. Ну а в свинарне он был обречен на деградацию и лавку.
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#9  XERX  - (Сегодня, 19:57)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
ну уж куй он туда пойдет!!!)))
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#8  SuperDimon  Тула (Сегодня, 19:52)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Сибирячок,
Без иуд разберемся
Регистрация: 4.04.2013 [жалоба]
#7  Сибирячок   (Сегодня, 19:42)
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SuperDimon
Не нужен он в Динамо, пусть в Спартаке лавку полирует, там ему самое место

Добро пожаловать в пердив.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#6  SuperDimon  Тула (Сегодня, 19:39)
  • -2
  •  (14)
Болеет за:
«Динамо» М
Не нужен он в Динамо, пусть в Спартаке лавку полирует, там ему самое место
Регистрация: 4.04.2013 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 19:34)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: shtnk19
Бред же

У вас вся жизь бред, беспросветная.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 19:31)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ага, сначала пытались запретить играть, а потом Ташаев к ним пойдёт.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:28)
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
После тяжёлого, длительного, изнурительного плавания Ташаев возвращается в родную гавань, к родным берегам- в Динамо !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2  shtnk19  Москва (Сегодня, 19:23)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Бред же
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
#1  Spartacus1971   (Сегодня, 19:19)
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что динамики скажут на это,они ведь его называли иуда smile
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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