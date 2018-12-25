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Евгений Ловчев: Глушаков слепил себя сам, но иногда "лепит" не то

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал скандальную ситуацию между Денисом Глушаковым, который судится со своей женой Дарьей.

"Недавно пообщался с Денисом Глушаковым. Мы дружим. Мне важно поддержать Дениса, особенно учитывая, что про него говорят со всех сторон.

Глушак — футболист, который слепил себя сам. Да, иногда он «лепит» не то. Но то, что это настоящий футболист, у меня сомнений нет.

Денису я говорил, чтобы молчал, пока волна спадет. Но он пошел к Малахову и дал интервью. Ну, вот так он решил. И я могу его понять, глядя на то, что делает Дарья. Хотя как раз в этом интервью он был спокоен и уверен.

Наверное, я что-то могу советовать Глушакову, учитывая, что сам был четыре раза женат. Главное — дети. У меня есть Женька, Катя, Колька и Аким, которого я усыновил. Есть внук, про которого недавно тут рассказывал…

Вот это — самое главное. Можно что угодно делать, но нельзя заставлять детей ненавидеть отца", — написал Ловчев в телеграме.
Теги: Ловчев Глушаков Спартак
Сегодня, 20:16
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#1  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:25)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Да это не Глушаков лепит,а прощелыга - адвокат Жорин отрабатывает свое бабло. Были бы такие адвокаты у Кокорина с Мамаевым, то давно бы их подзащитные пили шампанское в Монте-Карло,а не штудировали религиозную литературу в камерах. smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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