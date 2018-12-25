Евгений Ловчев: Глушаков слепил себя сам, но иногда "лепит" не то

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал скандальную ситуацию между Денисом Глушаковым, который судится со своей женой Дарьей."Недавно пообщался с Денисом Глушаковым. Мы дружим. Мне важно поддержать Дениса, особенно учитывая, что про него говорят со всех сторон.Глушак — футболист, который слепил себя сам. Да, иногда он «лепит» не то. Но то, что это настоящий футболист, у меня сомнений нет.Денису я говорил, чтобы молчал, пока волна спадет. Но он пошел к Малахову и дал интервью. Ну, вот так он решил. И я могу его понять, глядя на то, что делает Дарья. Хотя как раз в этом интервью он был спокоен и уверен.Наверное, я что-то могу советовать Глушакову, учитывая, что сам был четыре раза женат. Главное — дети. У меня есть Женька, Катя, Колька и Аким, которого я усыновил. Есть внук, про которого недавно тут рассказывал…Вот это — самое главное. Можно что угодно делать, но нельзя заставлять детей ненавидеть отца", — написал Ловчев в телеграме.