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Григорий Иванов: "Урал" может сыграть со "Спартаком" в манеже

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что матч 1/4 финала Кубка России против "Спартака" его клуб может провести в манеже.

"Планируем играть со "Спартаком" на "Екатеринбург-Арене". Нам говорят, что сделают все возможное. В феврале мы еще ни разу не играли в Екатеринбурге. Регламент позволяет играть при температуре до минус 15 градусов. Если будет ниже, попытаемся договориться, чтобы позволили провести игру в нашем манеже. Но здесь есть еще такой момент. На 27 марта, если мы пройдем "Спартак", запланирован полуфинальный матч Олимп — Кубка России, который тоже может оказаться домашним, а 2 марта нам играть с "Зенитом" и тоже дома. Поле даже летом такой нагрузки может не выдержать, не то что зимой. И потом, промежуток между играми — всего два дня, это же и гостиницу надо заказать, и билеты. Планируем играть на "Екатеринбург-Арене", но готовим и вариант со стадионом на Уралмаше", - цитирует Иванова "Правда".
Теги: Иванов Урал Спартак
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