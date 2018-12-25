Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Защитник сборной Грузии может перейти в "Рубин"

Казанский "Рубин" заинтересован в услугах защитника польского клуба "Погонь" и сборной Грузии Лаши Двали.

23-летний грузинский футболист имеет опыт выступления в Грузии, Латвии, Англии, Турции, Германии и Казахстане. В 2017 году игрок перешёл из павлодарского "Иртыша" в польский клуб "Погонь". В нынешнем сезоне чемпионата Польши он провёл 13 матчей и записал на свой счёт 1 гол. На счету защитника более 10 игр в составе грузинской национальной команды. Он выступает в составе сборной Грузии с 2015 года.

"Чемпионат.сом"
Теги: Рубин
Сегодня, 21:17
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 21:21)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
23-летний грузинский футболист имеет опыт выступления в Грузии, Латвии, Англии, Турции, Германии и Казахстане. В 2017 году игрок перешёл из павлодарского "Иртыша" в польский клуб "Погонь".

нихрена себе его мотает.. мальчик-откат? Бердыев опять пилу в руки взял?


--------------------
Всё просто
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.