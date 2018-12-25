Защитник сборной Грузии может перейти в "Рубин"

Казанский "Рубин" заинтересован в услугах защитника польского клуба "Погонь" и сборной Грузии Лаши Двали.23-летний грузинский футболист имеет опыт выступления в Грузии, Латвии, Англии, Турции, Германии и Казахстане. В 2017 году игрок перешёл из павлодарского "Иртыша" в польский клуб "Погонь". В нынешнем сезоне чемпионата Польши он провёл 13 матчей и записал на свой счёт 1 гол. На счету защитника более 10 игр в составе грузинской национальной команды. Он выступает в составе сборной Грузии с 2015 года.