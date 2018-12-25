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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Защитник сборной Грузии может перейти в "Рубин"
Казанский "Рубин" заинтересован в услугах защитника польского клуба "Погонь" и сборной Грузии Лаши Двали.
23-летний грузинский футболист имеет опыт выступления в Грузии, Латвии, Англии, Турции, Германии и Казахстане. В 2017 году игрок перешёл из павлодарского "Иртыша" в польский клуб "Погонь". В нынешнем сезоне чемпионата Польши он провёл 13 матчей и записал на свой счёт 1 гол. На счету защитника более 10 игр в составе грузинской национальной команды. Он выступает в составе сборной Грузии с 2015 года.
"Чемпионат.сом"
23-летний грузинский футболист имеет опыт выступления в Грузии, Латвии, Англии, Турции, Германии и Казахстане. В 2017 году игрок перешёл из павлодарского "Иртыша" в польский клуб "Погонь". В нынешнем сезоне чемпионата Польши он провёл 13 матчей и записал на свой счёт 1 гол. На счету защитника более 10 игр в составе грузинской национальной команды. Он выступает в составе сборной Грузии с 2015 года.
"Чемпионат.сом"
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