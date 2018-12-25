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Евгений Хачериди: в Россию, думаю, не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом

Украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди признался, что не понимает, почему практически не играет в Греции, и заявил о нежелании переходить в российский клуб.

"Я хорошо себя чувствую в ПАОКе. Только мало играю. Можно сказать, что вообще не играю. Здесь никто ничего не объясняет. Я даже не все сам понимаю. Тренер все решает. Какой смысл мне к нему подходить. Президент говорит, что всем доволен. Но что из того, если я не играю. Своими играми я доволен. Правда, в последнем матче меня удалили, но так все нормально. Были хорошие игры в чемпионате, а также с "Базелем" и "Спартаком" в Лиге Европы.

Интерес киевского "Динамо" и "Шахтера" — это неправда. Не знаю, кто это пишет. Если бы было хорошее предложение от команды с амбициями из сильного чемпионата, то я без проблем. "Шахтер" можете не брать. И «Динамо» тоже. Ничего не хочу говорить, но на Украине в эти команды я не перейду. В Россию, думаю, тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом", — сказал Хачериди в эфире "Цыганык LIVE".

Sport24
Теги: Хачериди
Вчера, 23:49
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#5  лад  USSR (Сегодня, 00:40)
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Болеет за:
ЦСКА
Долгое время был перспективным игроком, пока не состарился. Как был косячным, так и остался. Смысл его брать в рос. чемпионат?
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#4  coban  сегодня (Сегодня, 00:39)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Ахилл
Что за бред он несет.

Я хорошо себя чувствую в ПАОКе. Только мало играю. Можно сказать, что вообще не играю. Здесь никто ничего не объясняет. Я даже не все сам понимаю.. Но что из того, если я не играю. Своими играми я доволен. Правда, в последнем матче меня удалили, но так все нормально.

Всё нормально..


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
#3  Frost_033  Акапулько (Сегодня, 00:27)
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Болеет за:
«Спартак»
Баночник, а не футболист. Удалился, чтобы от родной банки не отдаляться.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
#2  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 00:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Что за бред он несет. Недоделанный, фамилию подкорректируй, не смеши греков...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#1  anonymous   (Вчера, 23:50)
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а разве его кто то в РПЛ ждёт?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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