Евгений Хачериди: в Россию, думаю, не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом

Украинский защитник ПАОКа Евгений Хачериди признался, что не понимает, почему практически не играет в Греции, и заявил о нежелании переходить в российский клуб."Я хорошо себя чувствую в ПАОКе. Только мало играю. Можно сказать, что вообще не играю. Здесь никто ничего не объясняет. Я даже не все сам понимаю. Тренер все решает. Какой смысл мне к нему подходить. Президент говорит, что всем доволен. Но что из того, если я не играю. Своими играми я доволен. Правда, в последнем матче меня удалили, но так все нормально. Были хорошие игры в чемпионате, а также с "Базелем" и "Спартаком" в Лиге Европы.Интерес киевского "Динамо" и "Шахтера" — это неправда. Не знаю, кто это пишет. Если бы было хорошее предложение от команды с амбициями из сильного чемпионата, то я без проблем. "Шахтер" можете не брать. И «Динамо» тоже. Ничего не хочу говорить, но на Украине в эти команды я не перейду. В Россию, думаю, тоже не поеду, хотя для меня политика политикой, а футбол футболом", — сказал Хачериди в эфире "Цыганык LIVE".