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"Уфа" проведет зимнюю паузу на Кипре и в Испании

Стал известен план подготовки "Уфы" к весенней части чемпионата России во время зимней паузы.

Первые два сбора башкирская команда проведет на Кипре. В Айя-Напе уфимцы будут работать с 13 по 24 января, а в Ларнаке – с 27 января по 8 февраля.

Заключительный этап подготовки пройдет в испанском Бенидорме с 12 по 24 февраля.

После 17 туров "Уфа" занимает в таблице РПЛ 14-е место.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
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