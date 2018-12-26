"Уфа" проведет зимнюю паузу на Кипре и в Испании

Стал известен план подготовки "Уфы" к весенней части чемпионата России во время зимней паузы.Первые два сбора башкирская команда проведет на Кипре. В Айя-Напе уфимцы будут работать с 13 по 24 января, а в Ларнаке – с 27 января по 8 февраля.Заключительный этап подготовки пройдет в испанском Бенидорме с 12 по 24 февраля.После 17 туров "Уфа" занимает в таблице РПЛ 14-е место.