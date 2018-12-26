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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о работе клуба на трансферном рынке в предстоящее окно

Глава "Урала" Григорий Иванов рассказал о комплектовании команды зимой.

"Про возможный уход Ильина в "Ахмат" впервые слышу. Нам не надо брать много футболистов. Не надо ждать каких-то больших трансферов от нас. Мы хотим укрепить центральную зону в защите. Плюс надеемся на возвращение Емельянова, который может закрыть сразу две позиции.

Рассчитываем также на Погребняка. Он трудолюбивый порядочный человек. И он нам поможет обязательно. У нас есть опция по выкупу Панюкова, который у нас сейчас в аренде. Но все зависит от цены. Будем разговаривать с "Зенитом".

Если говорить про разрыв контракта с Евсеевым, то у меня никаких претензий к нему не было. Но не попадал он в состав. Какой ему смысл сидеть на лавке в 25 лет, а нам за это платить ему зарплату? Он вернулся в Санкт-Петербург и будет искать себе команду", — сказал Иванов.

E1
Теги: Урал Панюков
Сегодня, 09:50
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#1  Яamon   (Сегодня, 10:16)
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Болеет за:
«Локомотив»
о работе на рынке по продаже матчей не рассказывал?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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