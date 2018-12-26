Новости партнеров

Артем Дзюба: я однозначно за лимит на легионеров

Капитан "Зенита" Артем Дзюба заявил, что положительно относится к лимиту на легионеров в РПЛ.

"Я однозначно за лимит. Если бы не он, то не появились бы Миранчуки, Головин, Зобнин. Вместо них играл бы какой-нибудь габонский вундеркинд, на котором агенты и руководство отмыли деньги. Вот он стоит 5 млн долларов по контракту, но ему красная цена – 50000… рублей. И играл бы все равно он, потому что иначе бы спросили", - цитирует Дзюбу Eurosport.
Теги: Дзюба
Сегодня, 09:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
#6  Сибирячок   (Сегодня, 10:21)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
А сколько стоит ваша роша...

спроси у Измайлова и Карреры. Они его покупали, а для меня такого футболиста нет. Для меня Роша - это сборщик бананов с плантации Наиля.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  sheluch  Кёниград (Сегодня, 10:20)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну еще бы. Получать бабки не особо напрягаясь - мечта.
В 2008 г. сборная добилась успеха. Жирков, Аршавин, Анюков, Павлюченко и другие как то пробились, а лимит то был не чета нынешнему.
Конкуренция и еще раз конкуренция заставить наших футболеров поднять жопы и начать играть.
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#4  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:19)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Это что, расизм от Зюбы? Почему Габон, а не Италия? Маркизио за пол-года потерял в цене 70%. Стоил 18, а теперь 6.

А сколько стоит ваша роша...


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 10:17)
  • +2
  •  (2)
online

Зюба, на тебе тоже бабки моют, не переживай так, да и если человек талант и у него есть желание, то пробьется, а сейчас играют паспортисты с миллионными контрактами


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 10:14)
  • +1
  •  (1)
online

bred polnii! v svoe vremyapoyavlyalis igroki silnei i uezjali v evropu ne v poslednie komandi. dzyuba ponimaet, chto ne bud lemita, to vsem russkim nujno budet rvat zadnizu kajdii den, a ne tolko kogda prispichet. a takie kak zobnin poyavatsya i ochen mnogo. ogromnaya strana, polno igrokov, no otnoshenie k delu ujasnoe. blat, i pasport.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 10:10)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это что, расизм от Зюбы? Почему Габон, а не Италия? Маркизио за пол-года потерял в цене 70%. Стоил 18, а теперь 6.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.