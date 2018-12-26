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Пресс-служба "Динамо" провела экскурсию по обновленному стадиону (видео)

Пресс-служба "Динамо" опубликовала видео, посвященное обновленному стадиону.

В ролике проводится экскурсия по реконструированной арене и показывается текущая готовность объекта.



Первый матч на новом стадионе состоится 10 марта - в рамках 19-го тура чемпионата России "Динамо" примет "Спартак".
Теги: Динамо
Сегодня, 11:35
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#2  sergey3709   (Сегодня, 13:42)
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А главного для нашей зоны крыши то нет
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
#1  Коляс  Благовещенск (Сегодня, 12:40)
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Болеет за:
ЦСКА
Ёщё один современный стадио, радостная весть!
Ёщё бы динамиков не гоняли оттуда в Химки, как Рубин на Центральный. В интервью слышны предпосылки к этому.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
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