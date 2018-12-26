Пресс-служба "Динамо" провела экскурсию по обновленному стадиону (видео)

Пресс-служба "Динамо" опубликовала видео, посвященное обновленному стадиону.В ролике проводится экскурсия по реконструированной арене и показывается текущая готовность объекта.Первый матч на новом стадионе состоится 10 марта - в рамках 19-го тура чемпионата России "Динамо" примет "Спартак".