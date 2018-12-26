Новости партнеров

Источник: Марко Трабукки может занять пост спортивного директора "Оренбурга"

По информации "Чемпионата", известный агент Марко Трабукки может стать спортивным директором "Оренбурга".

Если это произойдет, в связке с ним будет работать Тимур Гурцкая, который также будет заниматься комплектованием состава. Ранее Трабукки и Гурцкая активно сотрудничали со "Спартаком" - с их помощью красно-белые совершили несколько громких трансферов.

Напомним, "Оренбург" в начале декабря отправил в отставку президента клуба, назвав одной из причин неудовлетворительную трансферную кампанию.
Теги: Оренбург Трабукки
Сегодня, 12:19
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  Borg  Burg (Сегодня, 13:13)
  • 0
  •  (2)

Цитата: СуперШтангист
Петкович и Педроша с Рианчо и Ташаевым?


А наркоша с больным седалищем и порванным пахом? Громчайший трансфер. Бонба!! Гинеру по носу щелкнули, перднули и насрали в штаны))
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#4  СуперШтангист   (Сегодня, 12:52)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Ранее Трабукки и Гурцкая активно сотрудничали со "Спартаком" - с их помощью красно-белые совершили несколько громких трансферов.


Петкович и Педроша с Рианчо и Ташаевым? Хотя... Для Спартака это и правда громкие трансферы, футболистов уровня Мбаппе подписывали, как-никак.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 12:38)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Что то мне подсказывает, что в Оренбурге появились дрова. Пилораму свою привезут эти деятели.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 12:22)
  • -1
  •  (1)
online

Lord,
deneg ne xvatit. no tolko esli tashaev!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#1  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 12:20)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Что то мне подсказывает что сейчас часть игроков Спартака резко сплавятся в Оренбург...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.