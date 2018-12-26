Александр Шикунов: Роман Шишкин в ближайшие дни перейдет в "Крылья Советов"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о первом приобретении самарской команды в предстоящее трансферное окно."Роман Шишкин переходит в "Крылья Советов". Буквально только что все решили. В ближайшее время решим, будет это аренда или полноценный трансфер", – сказал Шикунов.31-летний Шишкин в первой части сезона сыграл в 7 матчах во всех турнирах за "Краснодар".