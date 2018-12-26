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Александр Шикунов: Роман Шишкин в ближайшие дни перейдет в "Крылья Советов"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов рассказал о первом приобретении самарской команды в предстоящее трансферное окно.

"Роман Шишкин переходит в "Крылья Советов". Буквально только что все решили. В ближайшее время решим, будет это аренда или полноценный трансфер", – сказал Шикунов.

31-летний Шишкин в первой части сезона сыграл в 7 матчах во всех турнирах за "Краснодар".

"Чемпионат"
Теги: Шишкин Краснодар Крылья Советов
Сегодня, 12:46
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#1  Сибирячок   (Сегодня, 12:54)
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Болеет за:
«Спартак»
Обана, я думал что Сиськин давно закончил..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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