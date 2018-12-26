Президент РПЛ назвал тройку лучших игроков года

Глава Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, кого считает лучшими игроками уходящего года."Дзюбу назвал потому, что я был внутри команды и честно скажу: он лидер. Он может правильно настроить партнеров и повести их за собой. Перед Акинфеевым я преклоняю голову. Пересматривал не так давно нарезку его спасений на чемпионате мира. Его мастерство, уверенность и футбольное долгожительство нельзя подвергать сомнению. Фернандес, хоть он и с бразильскими корнями, но очень был полезен нашей команде.Особенно хотел бы отметить Сашу Головина. Ему я вручил бы премию за лучшую режиссуру игры. Он может подержать мяч, развернуться с ним, направить атаку в иное русло. В матчах с такими непростыми соперниками, как Испания, это было особенно видно", — заявил Прядкин.