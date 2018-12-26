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Президент РПЛ назвал тройку лучших игроков года

Глава Премьер-лиги Сергей Прядкин рассказал, кого считает лучшими игроками уходящего года.

"Дзюбу назвал потому, что я был внутри команды и честно скажу: он лидер. Он может правильно настроить партнеров и повести их за собой. Перед Акинфеевым я преклоняю голову. Пересматривал не так давно нарезку его спасений на чемпионате мира. Его мастерство, уверенность и футбольное долгожительство нельзя подвергать сомнению. Фернандес, хоть он и с бразильскими корнями, но очень был полезен нашей команде.

Особенно хотел бы отметить Сашу Головина. Ему я вручил бы премию за лучшую режиссуру игры. Он может подержать мяч, развернуться с ним, направить атаку в иное русло. В матчах с такими непростыми соперниками, как Испания, это было особенно видно", — заявил Прядкин.

Еженедельник "Футбол"
Теги: Прядкин Дзюба Фернандес Акинфеев
Сегодня, 12:51
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#1  СМЭУ  СССР (Сегодня, 13:12)
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Болеет за:
«Сибирь»
Кто бы спорил? Все по-делу
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
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